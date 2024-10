Detenuto di 50 anni morto in cella: aperto un fascicolo di indagine (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono in corso le indagini relative alla morte di un Detenuto di 50 anni all'interno del carcere di via Burla a Parma. La Procura della Repubblica di Parma ha infatti aperto un fascicolo sull'episodio. L'uomo, di origine somala, è stato ritrovato nelle primissime ore della mattinata di mercoledì Parmatoday.it - Detenuto di 50 anni morto in cella: aperto un fascicolo di indagine Leggi tutto 📰 Parmatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono in corso le indagini relative alla morte di undi 50all'interno del carcere di via Burla a Parma. La Procura della Repubblica di Parma ha infattiunsull'episodio. L'uomo, di origine somala, è stato ritrovato nelle primissime ore della mattinata di mercoledì

