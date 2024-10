Linkiesta.it - Cosa si mangia per el Día de los Muertos in Messico?

Leggi tutto 📰 Linkiesta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) El Día de los, noto anche come Giorno dei Morti, inè una delle celebrazioni più emblematiche, talmente radicata nella vita dei messicani che, man mano che la popolazione è emigrata in giro per il mondo, è diventata una festa che si riproduce in molti modi in tanti Paesi. La primada dire però è che non si tratta di una versione messicana di Halloween. Stiamo parlando infatti di una festa tradizionale con radici profonde nella cultura di un Paese che è il primo accesso al mondo latino-americano provenendo dagli Usa. Una festa che celebra la vita più che la morte e ci ricorda di vivere ogni momento al massimo, affrontare la fine con un sorriso e con la speranza di rivedere un giorno le persone amate che non ci sono più.