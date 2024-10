Lapresse.it - Corea del Nord lancia missile balistico di prova

Leggi tutto đź“° Lapresse.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ladel Sud afferma che ladelhato undi. I capi di stato maggiore congiunti di Seul hanno dichiarato che il lancio è avvenuto giovedì mattina, ma non hanno fornito ulteriori dettagli sulla distanza percorsa dall’arma. Il lancio è avvenuto il giorno dopo che l’agenzia di intelligence militare delladel Sud ha detto che Pyongyang ha probabilmente completato i preparativi per il suo settimo test nucleare ed era prossima a testare una lungo raggio in grado di raggiungere gli Stati Uniti.