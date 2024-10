Comune sfratta la scuola dei praticanti avvocati (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’amministrazione comunale di Aversa ha notificato ufficialmente lo sfratto all’Ordine degli avvocati di Napoli Nord dai locali dello storico Palazzo De Rebursa. In questi spazi, che hanno ospitato fino a oggi la scuola per praticanti avvocati, si sono formati circa 600 giovani laureati in Casertanews.it - Comune sfratta la scuola dei praticanti avvocati Leggi tutto 📰 Casertanews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’amministrazione comunale di Aversa ha notificato ufficialmente lo sfratto all’Ordine deglidi Napoli Nord dai locali dello storico Palazzo De Rebursa. In questi spazi, che hanno ospitato fino a oggi laper, si sono formati circa 600 giovani laureati in

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:

In Comune il dramma delle famiglie sotto sfratto a Parco Gentile: "Il 10 ottobre la decisione del Tar"

(baritoday.it)

La tensione nella Sala Giunta del Comune di Bari era palpabile questa mattina: la riunione congiunta della commissioni I, IV e V ha trattato la drammatica vicenda degli sfratti agli inquilini del ...

Scuola, un debutto fra i traslochi per l'esercito degli sfrattati dal Pnrr

(lastampa.it)

GEDI News Network S.p.A. Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.

Inaugurata la Scuola Forense Maceratese: un'opportunità per i praticanti

(msn.com)

Con la prima lezione in diritto civile, tenuta dal professor Ubaldo Perfetti, ieri ha preso il via la Scuola forense maceratese ... lezioni per una trentina di praticanti, quasi tutti del nostro ...

Scuola e istruzione

(comune.ardea.rm.it)

In totale ci sono 16 scuole pubbliche, 178 sezioni o classi, 413 insegnanti, 3 scuole paritarie, 350 iscritti nelle scuole paritarie per un totale di 3909 iscritti a scuola di cui 653 con disagio.