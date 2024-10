Bill Gates non impianterà ID digitali nei neonati in Kenya (Di giovedì 31 ottobre 2024) Circola nelle condivisioni Facebook una immagine di Bill Gates con la didascalia «Bill Gates impianterà ID digitali nei neonati in Kenya». Siamo all’ennesimo complotto che gli viene attribuito con facilità. Vediamo di cosa si tratta realmente. Per chi ha fretta: Torna a circolare una narrazione del 2023 sul presunto complotto di Bill Gates per impiantare ID digitali nei neonati in Kenya. Le origini della narrazione sono un collage di informazioni parziali che riguardano contesti totalmente diversi. Analisi Ecco l’immagine che gli utenti diffondono in Rete in merito a questo fantomatico impianto di ID digitali nei bimbi del Kenya: ID digitali nei neonati: le origini della bufala Come già spiegato dai colleghi di Facta nella loro analisi del 24 ottobre, la narrazione degli ID digitali comincia a circolare su X e YouTube. Leggi tutto 📰 Open.online (Di giovedì 31 ottobre 2024) Circola nelle condivisioni Facebook una immagine dicon la didascalia «IDneiin». Siamo all’ennesimo complotto che gli viene attribuito con facilità. Vediamo di cosa si tratta realmente. Per chi ha fretta: Torna a circolare una narrazione del 2023 sul presunto complotto diper impiantare IDneiin. Le origini della narrazione sono un collage di informazioni parziali che riguardano contesti totalmente diversi. Analisi Ecco l’immagine che gli utenti diffondono in Rete in merito a questo fantomatico impianto di IDnei bimbi del: IDnei: le origini della bufala Come già spiegato dai colleghi di Facta nella loro analisi del 24 ottobre, la narrazione degli IDcomincia a circolare su X e YouTube.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:impianterà ID digitali nei neonati in Kenya;è vero che«impianterà ID digitali» nei neonati in Kenya; Questoè un “broccolo artificiale” prodotto da; La teoria del complotto sue i «quantum dot» di grafene nei vaccini; Questo video di un cosciotto che si muovemostra carne coltivata, ma un’opera d’arte; No,vuole abbattere 70 milioni di acri di alberi; Approfondisci 🔍

Non è vero che Bill Gates vuole impiantare ID digitali nei bambini in Kenya

(bufale.net)

Ci segnalano i nostri contatti una condivisione su X secondo cui Bill Gates vuole impiantare ID digitali nei bambini in Kenya ...

Questo video di Bill Gates che vuole ridurre del 99% la popolazione mondiale è un deepfake

(bufale.net)

Ci segnalano i nostri conttti un video pubblicato su X con un breve spezzone in cui Bill Gates che vuole ridurre del 99% la popolazione ...

Bill Gates ha costruito Microsoft lavorando in vacanza e nei weekend. Ma ora si è pentito

(fortuneita.com)

Bill Gates ha costruito Microsoft lavorando nei weekend. Ma ora si è pentito. Ecco tre suggerimenti per gli imprenditori ...

Bill Gates dona 50 milioni di dollari a Kamala Harris/ Trump minaccia causa contro i sostenitori, ecco perchè

(ilsussidiario.net)

Bill Gates dona 50milioni per sostenere Kamala Harris, il New York Times pubblica conversazioni private: "Preoccupato per nuova presidenza di Trump" ...