"Benvenuto Romelu": lo zoo di Napoli accoglie il cucciolo di giaguaro nero

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Fiocco azzurro allo zoo di. E’ nato undi, successivamente chiamato(come Lukaku, attaccante del). Come è accaduto per la squadra, quando durante il calciomercato c'è stato l'avvicendamento tra Lukaku e Osimhen, con l’arrivo di, ilVictor, nato nell'anno dello scudetto (2023), è stato 'ceduto' allo zoo di Casablanca. “La nascita di– spiega all'Ansa la curatrice zoologica Fiorella Saggese – è da considerare un evento importante visto che ilè classificato dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura come ‘prossima alla minaccia’ a causa della perdita di habitat e il bracconaggio".