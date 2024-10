"Basta fare da traino all'opposizione". Sciopero, fiasco-Landini: resta solo, ecco chi lo molla (Di giovedì 31 ottobre 2024) Anche i sindacati litigano. Accade sulla manovra del governo. Da una parte Maurizio Landini, dall'altra Luigi Sbarra. Il primo, segretario della Cgil, attacca il numero uno della Cisl: "Per loro la manovra va bene, lo hanno scritto in un documento. C'è una valutazione diversa: lo dico con grande rispetto per i colleghi della Cisl, altri pensano che il compito di un sindacato sia dire sempre al governo 'come sei bravo e bello'", fa sapere dalle colonne del Corriere della Sera scatenando la reazione del "collega". "A Landini, che si è permesso di offendere la Cisl - tuona Sbarra -, consigliamo vivamente di rivestire i panni del sindacalista e di smetterla di fare da traino a un'opposizione politica che non ha bisogno di collateralismi. Si rischia così di fare un danno sia ai partiti sia alla rappresentanza sindacale, che perde di credibilitĂ e di autonomia". Liberoquotidiano.it - "Basta fare da traino all'opposizione". Sciopero, fiasco-Landini: resta solo, ecco chi lo molla Leggi tutto đź“° Liberoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Anche i sindacati litigano. Accade sulla manovra del governo. Da una parte Maurizio, dall'altra Luigi Sbarra. Il primo, segretario della Cgil, attacca il numero uno della Cisl: "Per loro la manovra va bene, lo hanno scritto in un documento. C'è una valutazione diversa: lo dico con grande rispetto per i colleghi della Cisl, altri pensano che il compito di un sindacato sia dire sempre al governo 'come sei bravo e bello'", fa sapere dalle colonne del Corriere della Sera scatenando la reazione del "collega". "AÂ, che si è permesso di offendere la Cisl - tuona Sbarra -, consigliamo vivamente di rivestire i panni del sindacalista e di smetterla didaa un'politica che non ha bisogno di collateralismi. Si rischia così diun danno sia ai partiti sia alla rappresentanza sindacale, che perde di credibilitĂ e di autonomia".

