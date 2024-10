Atp Belgrado 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di Belgrado 2024, torneo di scena dal 3 al 9 novembre. Il circuito Atp torna a fare tappa in Serbia e lo fa nella capitale, dove sul cemento indoor della Beogradska Arena andrà in scena l’ultimo torneo della stagione (insieme a Metz) prima delle Finals di Torino e delle Finals di Davis. Alex De Minaur guida il seeding, seguito dagli americani Paul e Tiafoe, mentre gli unici due azzurri al via saranno Flavio Cobolli (se avrà recuperato dal problema alla spalla) e Luciano Darderi. Presenti anche due ex campioni Slam come Stan Wawrinka e Marin Cilic. La diretta televisiva dell’Atp 250 di Belgrado è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il, le, gli, latv edell’ATP 250 di, torneo di scena dal 3 al 9 novembre. Il circuito Atp torna a fare tappa in Serbia e lo fa nella capitale, dove sul cemento indoor della Beogradska Arena andrà in scena l’ultimo torneo della stagione (insieme a Metz) prima delle Finals di Torino e delle Finals di Davis. Alex De Minaur guida il seeding, seguito dagli americani Paul e Tiafoe, mentre gli unici due azzurri al via saranno Flavio Cobolli (se avrà recuperato dal problema alla spalla) e Luciano Darderi. Presenti anche due ex campioni Slam come Stan Wawrinka e Marin Cilic. La diretta televisiva dell’Atp 250 diè affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).

Entry List Atp Belgrado 2024: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Belgrado 2024, in programma sul cemento indoor dal 4 al 10 novembre. Alex De Minaur, nel caso riesca a guarire dai problemi fisici che lo hanno condizionato negli ...

Italiani tutti fuori a Bercy: chi gioca la prossima settimana e chi riposa prima della Coppa Davis

Non vi sono italiani ancora in tabellone nel torneo di singolare dell'ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy: i sei azzurri che hanno preso parte al primo turno ...

Calendario Atp 2024: le date di tutti i tornei mese per mese

Lorenzo Musetti si cancella dal torneo di Belgrado

(tennisitaliano.it)

L’azzurro non giocherà in Serbia, per lui ora le finali di Coppa Davis? Niente Belgrado per Lorenzo Musetti. Il carrarino ha deciso di cancellarsi dall’ATP 250 serbo sul cemento indoor che si svolge l ...