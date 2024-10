Ancora un pari per la Juve, 2-2 con il Parma (Di giovedì 31 ottobre 2024) TORINO (ITALPRESS) – Juventus e Parma hanno pareggiato 2-2 nella gara della decima giornata di Serie A giocata all’Allianz Stadium di Torino. Ancora una gara senza vittoria per i bianconeri che sono arrivati ora a quota sei pareggi proprio come i ducali. Ottima la prova della squadra guidata da Pecchia: il Parma non faceva punti in casa della Juventus dal pari per 3-3 del febbraio 2019. Subito partenza in salita per la Juventus che al terzo minuto si è trovata inaspettatamente sotto di un gol. Un Parma attivo fin dai primi istanti di gioco ha trovato il vantaggio con Delprato: su un traversone di Bernabè, è arrivata la sponda di Balogh, e l’esterno numero 15 dei ducali ha colpito di testa battendo Di Gregorio. Unlimitednews.it - Ancora un pari per la Juve, 2-2 con il Parma Leggi tutto 📰 Unlimitednews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) TORINO (ITALPRESS) –ntus ehanno pareggiato 2-2 nella gara della decima giornata di Serie A giocata all’Allianz Stadium di Torino.una gara senza vittoria per i bianconeri che sono arrivati ora a quota sei pareggi proprio come i ducali. Ottima la prova della squadra guidata da Pecchia: ilnon faceva punti in casa dellantus dalper 3-3 del febbraio 2019. Subito partenza in salita per lantus che al terzo minuto si è trovata inaspettatamente sotto di un gol. Unattivo fin dai primi istanti di gioco ha trovato il vantaggio con Delprato: su un traversone di Bernabè, è arrivata la sponda di Balogh, e l’esterno numero 15 dei ducali ha colpito di testa battendo Di Gregorio.

Ancora un pari per la Juve, 2-2 con il Parma

