Accensione riscaldamento a Roma, via libera dal 15 novembre

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato un’ordinanza che rinvia l’accensione dei termosifoni e delle caldaie al prossimo 15 novembre. Gli impianti di riscaldamento potranno restare accesi ...

In base all’ordinanza, gli impianti di riscaldamento potranno essere attivati dal 15 ... In particolare, non saranno soggetti ai limiti di orario e periodo di accensione gli impianti termici di ...

(romatoday.it)

Quando si possono accendere i termosifoni a Roma? A partire dal prossimo 15 novembre 2024. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza (la numero 124 del 30 ottobre 2024) attesa da ...