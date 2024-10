Sport.quotidiano.net - Una prova di sostanza. Freuler e Moro, diga e regia. Skorupski regala sicurezze. Ndoye sgomma sulla sinistra

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)7 Dopo 3 minuti con la mano toglie dalla porta la minaccia di Piccoli sporcata dalla deviazione di Lucumi, sventando così una partenza con l’handicap. Nella ripresa, quando il Cagliari sotto di due gol si sveglia, salva la porta con due mezzi prodigi. Tre interventi che pesano come i gol di Orsolini e Odgaard. De Silvestri 6 Con gamba, mestiere e sofferenza finale (oltre che con la fascia di capitano al braccio) tiene alla larga molti pericoli. Unico precedente da titolare in stagione il 22 settembre a Monza: e furono altri tre punti. Nel dubbio partita numero 435 in serie A. Beukema 6,5 Dei due centrali è quello che soffre meno le rare accelerazioni di Piccoli. Nella ripresa duella e si prende un giallo. Lucumi 6,5 Nel primo tempo Piccoli gli va via una sola volta ma spara a salve.