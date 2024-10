Tutti i partiti contro Elkann: “Inaccettabile il rifiuto a venire in audizione su Stellantis”. E Gusmeroli (Lega) rinnova la richiesta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal Pd alla Lega, dal M5s ad Alleanza Verdi Sinistra fino a Fratelli d’Italia. E come sempre Azione. Mentre il segretario generale della Cgil Maurizio Landini commenta dicendo che “la Fiat non c’è più da un po’ di anni e la famiglia Agnelli non comanda più”, praticamente tutto l’arco parlamentare insorge contro John Elkann dopo che il presidente di Stellantis ha fatto sapere che non intende presentarsi in audizione in Parlamento per riferire sulla preoccupante crisi del gruppo. L’unico distinguo è che l’opposizione sottolinea anche le responsabilità della maggioranza, inerme davanti ai problemi dell’automotive a cui ha pure tagliato incentivi e aiuti per la riconversione. Ilfattoquotidiano.it - Tutti i partiti contro Elkann: “Inaccettabile il rifiuto a venire in audizione su Stellantis”. E Gusmeroli (Lega) rinnova la richiesta Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal Pd alla, dal M5s ad Alleanza Verdi Sinistra fino a Fratelli d’Italia. E come sempre Azione. Mentre il segretario generale della Cgil Maurizio Landini commenta dicendo che “la Fiat non c’è più da un po’ di anni e la famiglia Agnelli non comanda più”, praticamente tutto l’arco parlamentare insorgeJohndopo che il presidente diha fatto sapere che non intende presentarsi inin Parlamento per riferire sulla preoccupante crisi del gruppo. L’unico distinguo è che l’opposizione sottolinea anche le responsabilità della maggioranza, inerme davanti ai problemi dell’automotive a cui ha pure tagliato incentivi e aiuti per la riconversione.

John Elkann, in qualità di presidente Stellantis, ha rifiutato la convocazione in Parlamento per un'audizione: «Nulla da aggiungere rispetto a Taveres». Critiche da tutti i partiti.

Le forze politiche contro la decisione del presidente del gruppo automobilistico di non venire in audizione. Schlein: “Comportamento da stigmatizzare”. Uilm: ...

Il no di John Elkann a una audizione in Parlamento sulla situazione di Stellantis ('Non abbiamo nulla da aggiungere rispetto a quanto già illustrato dall'amministratore delegato', ha scritto il numero ...

"Elkann fu colui che negoziò la fusione Fca-Psa per rilanciare il comparto, con lui lo Stato italiano ha negoziato, in un momento di massima difficoltà, un prestito con garanzia dello Sato al 90%, con ...