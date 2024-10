Tredicenne cade dal balcone a Piacenza, il pm: “Si è aggrappata alla ringhiera, il fidanzato la colpiva” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La 13enne morta dopo un volo di otto metri a Piacenza avrebbe cercato di aggrapparsi alla ringhiera del settimo piano dello stabile nel quale viveva ma l'ex fidanzato 15enne l'avrebbe colpita per farle lasciare la presa. Il giovane dovrà rispondere anche del porto di un cacciavite di 15 centimetri. Fanpage.it - Tredicenne cade dal balcone a Piacenza, il pm: “Si è aggrappata alla ringhiera, il fidanzato la colpiva” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La 13enne morta dopo un volo di otto metri aavrebbe cercato di aggrapparsidel settimo piano dello stabile nel quale viveva ma l'ex15enne l'avrebbe colpita per farle lasciare la presa. Il giovane dovrà rispondere anche del porto di un cacciavite di 15 centimetri.

La 13enne morta dopo un volo di otto metri a Piacenza avrebbe cercato di aggrapparsi alla ringhiera del settimo piano dello stabile nel quale viveva ma ...

A dare una svolta alle indagini relative alla morte della 13enne caduta dal balcone a Piacenza, il racconto di un supertestimone che ha riferito agli inquirenti alcuni dettagli che hanno portato al fe ...

Saranno effettuati oggi, lunedì 28 ottobre, e domani i primi accertamenti autoptici sul corpo della 13enne caduta dal balcone a Piacenza ...

L’esame autoptico si terrà a Pavia, il medico dovrà capire perché la studentessa albanese sia precipitata dall'ottavo piano. Stamattina un minuto di silenzio al liceo Colombini. Il fidanzato della rag ...