Sub investito da motoscafo è in prognosi riservata

Un sub di 40 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un motoscafo nella zona "Madonnina" di Marina di Maruggio. Le eliche del motore hanno colpito la sua gamba destra, causando diverse ferite profonde. Il proprietario del natante ha prontamente soccorso l'uomo e contattato il 118. Trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, il sub è in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. I medici di chirurgia vascolare sono riusciti a fermare l'emorragia e ora sperano di preservare la funzionalità della gamba. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.

Un sub è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un motoscafo a Marina di Maruggio, in provincia di Taranto. Il grave incidente si è verificato ieri pomeriggio ...

Due persone sono state investite da un motoscafo sulla spiaggia di Balneário Camboriú, nello stato di Santa Catarina, in Brasile, giovedì 17. Una persona è morta nell’incidente. Due persone ...

