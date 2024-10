Silvia Russo è la nuova segretaria generale della Cisl Toscana (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arezzo, 30 ottobre 2024 – Silvia Russo è la nuova segretaria generale della Cisl Toscana. Ad eleggerla è stato il Consiglio generale regionale riunito oggi a Firenze, alla presenza del segretario generale Cisl nazionale Luigi Sbarra e della segretaria generale aggiunta Daniela Fumarola. Russo è stata fino ad oggi segretaria generale della Cisl di Arezzo e sarà la prima donna a guidare l’Unione sindacale regionale Cisl della Toscana, dalla sua costituzione nel 1973. La nuova Segreteria Cisl regionale sarà inoltre a maggioranza femminile, poiché a comporla insieme a Russo sono stati eletti Katiuscia Biliotti, finora segretaria generale della Cisl Grosseto e Alessandro Beccastrini, negli ultimi anni segretario generale Fim Toscana. Lanazione.it - Silvia Russo è la nuova segretaria generale della Cisl Toscana Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arezzo, 30 ottobre 2024 –è la. Ad eleggerla è stato il Consiglioregionale riunito oggi a Firenze, alla presenza del segretarionazionale Luigi Sbarra eaggiunta Daniela Fumarola.è stata fino ad oggidi Arezzo e sarà la prima donna a guidare l’Unione sindacale regionale, dalla sua costituzione nel 1973. LaSegreteriaregionale sarà inoltre a maggioranza femminile, poiché a comporla insieme asono stati eletti Katiuscia Biliotti, finoraGrosseto e Alessandro Beccastrini, negli ultimi anni segretarioFim

