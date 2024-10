Scuole da tagliare a Roma: ecco gli accorpamenti proposti per il 2025/26. Scatta la protesta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’iter che porterà al taglio di 23 autonomie scolastiche nel Lazio, nell’anno scolastico 2025/26, è entrato nel vivo. Manca appena un mese prima della scadenza entro cui la Regione dovrebbe approvare la delibera sui nuovi accorpamenti. Ma già in alcune Scuole di Roma che temono di essere incluse Romatoday.it - Scuole da tagliare a Roma: ecco gli accorpamenti proposti per il 2025/26. Scatta la protesta Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’iter che porterà al taglio di 23 autonomie scolastiche nel Lazio, nell’anno scolastico/26, è entrato nel vivo. Manca appena un mese prima della scadenza entro cui la Regione dovrebbe approvare la delibera sui nuovi. Ma già in alcunediche temono di essere incluse

Scuole da tagliare a Roma, l'ora delle scelte si avvicina. Tempi stretti per decidere i nuovi accorpamenti

Gran parte dei municipi non ha dato disponibilità a nuovi accorpamenti. All'Ic piazza Forlanini le famiglie si preparano alla mobilitazione ...

La scuola si ferma contro i tagli in Manovra: il 31 docenti e studenti scioperano in 40 piazze

Si allarga la protesta contro le scelte del governo sul fronte della scuola. In oltre quaranta piazze, giovedì 31, protesteranno insegnanti, studenti e personale Ata. La mobilitazione è stata indetta ...

Scuole a Roma, smog alle stelle: «Ora più strade pedonali». Montesacro, San Lorenzo: ecco gli istituti più a rischio

Campionata la qualità dell'aria nei pressi di mille scuole della Capitale: il nido Piccolo Girasole (Ostiense) quella più esposta al biossido di azoto ...

Roma, la protesta degli studenti del Croce-Aleramo: “Scuola allagata e classi senza corrente”

I problemi nell’istituto sono stati causati dalle incessanti piogge degli ultimi giorni, nonostante mesi di lavori per impermeabilizzare il tetto. Il rappresentante d’istituto Migliaccio: “Inaccettabi ...