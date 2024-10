Scudo verde a Firenze, multe agli Euro 0 e 1. Sanzioni ai furbetti dei bus turistici (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Firenze, 30 ottobre 2024 – Lo Scudo verde inizierà a fotografare targhe e immagazzinare dati non appena il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà il nulla osta all’accensione delle 77 porte telematiche che fasciano il pancione di Firenze pronte a difenderla dai motori più inquinanti. L’ok da Roma, secondo gli addetti ai lavori, sarebbe ormai imminente e con la cintura di telecamere già allacciata e collaudata basterà un clic per mettere in moto lo Scudo. Inizialmente ci sarà una fase di pre-esercizio, che potrebbe essere di 30 giorni come di un paio di mesi, al termine della quale le telecamere inizieranno anche a elevare Sanzioni. Lanazione.it - Scudo verde a Firenze, multe agli Euro 0 e 1. Sanzioni ai furbetti dei bus turistici Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Loinizierà a fotografare targhe e immagazzinare dati non appena il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà il nulla osta all’accensione delle 77 porte telematiche che fasciano il pancione dipronte a difenderla dai motori più inquinanti. L’ok da Roma, secondo gli addetti ai lavori, sarebbe ormai imminente e con la cintura di telecamere già allacciata e collaudata basterà un clic per mettere in moto lo. Inizialmente ci sarà una fase di pre-esercizio, che potrebbe essere di 30 giorni come di un paio di mesi, al termine della quale le telecamere inizieranno anche a elevare

Scudo verde a Firenze, multe agli Euro 0 e 1. Sanzioni ai furbetti dei bus turistici

Palazzo Vecchio attende ancora l’ok del ministero per accendere le 78 telecamere allestite in città. Poi, dopo una fase di pre-esercizio, scatteranno le contravvenzioni. Ma solo per un numero limitato ...

Scudo Verde sì o no?. Cittadini disorientati: "Mai sentito nominare"

La cartellonistica c’è, ma le 78 telecamere sono spente, in attesa del via. In Consiglio Del Re attacca la giunta: "Tassa ingiusta sui pendolari". I residenti si dicono "confusi" e i commercianti temo ...

Il rebus Scudo Verde. Un altro round in consiglio

Question time bipartisan sulle 78 porte telematiche che sono ancora ferme. Del Re: "I cittadini quando saranno informati su tempi e modi del sistema?".

Scudo verde, ancora tutto fermo: manca il via libera dal ministero

Con lo scudo verde, "come previsto nella delibera istitutiva, verranno applicati i divieti di accesso e circolazione già vigenti", quelli "già in atto nel nostro comune da svariati anni", ha ricordato ...