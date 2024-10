Perché il fallo di mano di Darmian sul gol annullato in Empoli-Inter è punibile anche se involontario (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Matteo Darmian aveva portato in vantaggio l'Inter in casa dell'Empoli. Il gol dell'esterno nerazzurro però è stato annullato a causa di un fallo di mano impercettibile ma decisivo. Fanpage.it - Perché il fallo di mano di Darmian sul gol annullato in Empoli-Inter è punibile anche se involontario Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Matteoaveva portato in vantaggio l'in casa dell'. Il gol dell'esterno nerazzurro però è statoa causa di undiimpercettibile ma decisivo.

Perché il fallo di mano di Darmian sul gol annullato in Empoli-Inter è punibile anche se involontario

Matteo Darmian aveva portato in vantaggio l’Inter in casa dell’Empoli. Il gol dell’esterno nerazzurro però è stato annullato a causa di un fallo di mano impercettibile ma decisivo.

