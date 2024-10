Pensionati in piazza, in 120 da Lecco alla manifestazione di Milano (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Difendere le pensioni erose dall’inflazione e chiedere a ran forza un fisco più equo, una vera legge sulla non autosufficienza e una sanità pubblica degna di questo nome. Per questo i Pensionati della Spi Cgil sono scesi in piazza oggi a Milano. "Il potere d'acquisto logora chi non ce l'ha" è lo Leccotoday.it - Pensionati in piazza, in 120 da Lecco alla manifestazione di Milano Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Difendere le pensioni erose dall’inflazione e chiedere a ran forza un fisco più equo, una vera legge sulla non autosufficienza e una sanità pubblica degna di questo nome. Per questo idella Spi Cgil sono scesi inoggi a. "Il potere d'acquisto logora chi non ce l'ha" è lo

“Il potere d’acquisto logora chi non ce l’ha”, i pensionati dello Spi Cgil Lecco si mobilitano

LECCO – “Le pensioni non vengono ... che prevede manifestazioni in tutta Italia dal 28 al 31 ottobre, i pensionati lombardi scenderanno in piazza, nello specifico San Babila, a Milano ...

Sono le proposte rilanciate ieri dai sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil, che si sono riuniti in piazza Minniti nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Siamo tutti pedoni“.

I pensionati scendono in piazza a Latina. Per lunedì 28 ottobre, alle 9, è stata organizzato un sit in in piazza della Libertà nell’ambito della mobilitazione nazionale indetta dalle categorie dei ...

"Nell’ambito della mobilitazione nazionale della categoria, mercoledì 30 ottobre saremo in piazza, a Milano, con i pensionati di tutte le province lombarde. Ci mobilitiamo per difendere le pensioni, ...