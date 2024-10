Milan Futuro-Pineto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Milan Futuro-Pineto, match dello stadio Felice Chinetti valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. Dopo il grande successo ottenuto al Curi contro il Perugia, i ragazzi allenati da Daniele Bonera vogliono proseguire su questa strada per allontanarsi dalle posizioni di classifica più scomode. Milan Futuro-Pineto, come seguire il match La compagine abruzzese, dal suo canto, si trova in una posizione di classifica complicata e ha assolutamente bisogno di tornare alla vittoria per recuperare terreno rispetto alle dirette avversarie per la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio Felice Chinetti valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di. Dopo il grande successo ottenuto al Curi contro il Perugia, i ragazzi allenati da Daniele Bonera vogliono proseguire su questa strada per allontanarsi dalle posizioni di classifica più scomode., come seguire il match La compagine abruzzese, dal suo canto, si trova in una posizione di classifica complicata e ha assolutamente bisogno di tornare alla vittoria per recuperare terreno rispetto alle dirette avversarie per la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

Milan Futuro-Pineto: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La dodicesima giornata del Girone B di Serie C offre l`incrocio tra Milan Futuro e Pineto, entrambe in salute e col morale galvanizzato dalle rispettive vittorie.

Pineto, Tisci: "Milan Futuro ha giovani molto bravi, vogliamo dare continuità"

Domani il Pineto affronta in trasferta il Milan Futuro dopo una vittoria importante contro l’Ascoli. Ivan Tisci, tecnico degli abruzzesi, ha parlato così: "Era tanto che i ragazzi ...

Intervista a Daniele Bonera verso Milan Futuro-Pineto

Classifica aggiornata Serie C: la nuova posizione di Milan Futuro dopo i 3 punti

Classifica aggiornata Serie C: la nuova posizione di Milan Futuro dopo i 3 punti

Il Milan Futuro, grazie alla vittoria per 0-2 contro il Perugia in trasferta, r ...