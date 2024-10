Milan Futuro-Pineto 0-2, sembrava Milan-Napoli: Liberali delude, Zeroli… (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il nostro Stefano Bressi ha analizzato il match, della 12esima giornata del girone B della Serie C, perso dal Milan Futuro contro il Pineto Pianetamilan.it - Milan Futuro-Pineto 0-2, sembrava Milan-Napoli: Liberali delude, Zeroli… Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il nostro Stefano Bressi ha analizzato il match, della 12esima giornata del girone B della Serie C, perso dalcontro il

Il Pineto batte 2-0 il MIlan Futuro

Prima vittoria esterna del Pineto, secondo successo consecutivo per Ivan Tisci. Risale la china il club abruzzese che supera il Milan Futuro a Solbiate Arno dopo aver battuto l'Ascoli domenica scorsa.

Milan Futuro-Pineto 0-2, cronaca e pagelle: disastro Raveyre, Bartesaghi sfortunato. Liberali unica luce

La cronaca e le pagelle di Milan Futuro-Pineto, match valido per la 12esima giornata di Lega Pro. Aggiornamenti in tempo reale.

Milan Futuro, altro ko e altro rosso: passa il Pineto, Bonera in zona playout

Ancora una sconfitta nel Girone B di Serie C per il Milan Futuro, ko a Solbiate per 0-2 contro il Pineto, con i rossoneri che chiudono la ...

Diretta Milan Futuro Pineto/ Streaming video tv, le squadre ritrovano il sorriso (Serie C, 30 ottobre 2024)

Serie C, Diretta Milan Futuro Pineto, streaming video tv: dopo periodi complicati, entrambe le squadre sono tornate a vincere (30 settembre 2024) ...