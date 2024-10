Oasport.it - LIVE Milano-Firenze 0-0, A1 volley femminile in DIRETTA: 14-11, le padrone di casa provano ad allungare

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-11 Mamma miaaa! Murone di Heyrman su Malual, che momento per la centrale belga. 14-11 Non si passa! Stampatona di Heyrman su Nervini,ferma il gioco. 13-11 Nervini viene ancora fermata, questa volta dal muro di Heyrman. 12-11 Murone di Orro su Nervini. 11-11 Daalderop passa in mezzo al muro e riporta il set in parità , scambi infiniti in questo avvio di match. 10-11 Cazaute si sblocca in attacco. 9-11 Pipe vincente di Nervini. 9-10 Primo tempo a segno di Danesi. 8-10 Ancora Davyskiba, questa volta in diagonale. Il primo break del match è di. 8-9 Mani-out di Davyskiba da posto quattro. 8-8 Battuta lunga di Mancini. 7-8 Pallonetto millimetrico di Davyskiba. 7-7 Spallata in diagonale di Sylla, grandi difese da una parte e dall’altra. 6-7 Malual ancora a segno, anche da seconda linea.