La conferma ufficiale: gli utenti europei sono in fuga da X (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Elon Musk lo ha negato in tutti i modi. Anche condividendo dei report realizzati da tool privati che mostravano il continuo download dell’applicazione da parte di milioni e milioni di utenti. Ma il calo utenti su X, almeno per quel che riguarda i territori dell’Unione Europea, è ufficiale. E a dirlo è proprio la piattaforma che ha confermato queste voci all’interno del report sulla trasparenza, obbligatorio ai sensi del Digital Service Act per poter continuare e operare all’interno degli Stati membri. E non parliamo di una riduzione fisiologica, dato che il numero (oltre 22 milioni in meno rispetto al novembre 2023) rappresenta un vero e proprio crollo verticale. LEGGI ANCHE > X ha solo un moderatore italiano (madrelingua) Un’altra verità che smentisce le narrazioni di Musk. Giornalettismo.com - La conferma ufficiale: gli utenti europei sono in fuga da X Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Elon Musk lo ha negato in tutti i modi. Anche condividendo dei report realizzati da tool privati che mostravano il continuo download dell’applicazione da parte di milioni e milioni di. Ma il calosu X, almeno per quel che riguarda i territori dell’Unione Europea, è. E a dirlo è proprio la piattaforma che hato queste voci all’interno del report sulla trasparenza, obbligatorio ai sensi del Digital Service Act per poter continuare e operare all’interno degli Stati membri. E non parliamo di una riduzione fisiologica, dato che il numero (oltre 22 milioni in meno rispetto al novembre 2023) rappresenta un vero e proprio crollo verticale. LEGGI ANCHE > X ha solo un moderatore italiano (madrelingua) Un’altra verità che smentisce le narrazioni di Musk.

