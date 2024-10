Bergamonews.it - La cava di Osio Sopra spinge sulla sostenibilità: la alimentata un campo fotovoltaico da 3 milioni di kWh di energia pulita

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nell’immaginario collettivo, laè spesso vista come un luogo di semplice estrazione di risorse naturali. GM Solar, con 15 anni di esperienza nel, ha ribaltato questa percezione, trasformando quella diin un modello diambientale. In origine, tutti i processi operativi dellaerano alimentati da combustibili fossili, causando un significativo impatto ambientale sia in termini di emissioni di CO2, sia di inquinamento acustico, dovuto ai macchinari. Per rispondere a queste sfide e adottare un modello di business più sostenibile, già nel 2013 è stato installato un impiantoda 1 MW su circa 2 ettari di terreno riqualificato (Giorgio), impiegando il Sunny Central 800 di SMA, noto per la sua efficienza e affidabilità nel tempo.