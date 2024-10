Sport.quotidiano.net - Juve, Motta cambia per scattare: c’è Koop

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Appena scesi dalle montagne russe – come chiamare altrimenti il pazzo pari di San Siro con l’Inter? – la difficoltà è sempre quella di ritrovare una serena tranquillità e godersi l’emozione, guardando il cielo. Stasera laaffronta il Parma allo Stadium, e cercherà di dare continuità a quei venti minuti finali di furore a Milano che hanno consentito di riagguantare i nerazzurri partendo da un doppio svantaggio. Una dimostrazione di orgoglio e fiducia nei propri mezzi che fa il paio con la rimonta vincente di Champions a Lipsia. Thiago, però, sa che lo scivolone è sempre dietro l’angolo. A fare da monito è la sciagurata prestazione di Coppa contro lo Stoccarda, appena otto giorni fa, in cui era mancato tutto: gioco e anima. Con un Yildiz così, in ogni caso, i sogni hanno sempre una miccia pronta.