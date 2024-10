Juric: "Ci sono stati dei litigi pesanti. Noi come il Milan di Pioli quando ha preso 5 gol dall’Atalanta" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Torino. La sua posizione è appesa ad un filo e anche una vittoria potrebbe Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ivanha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Torino. La sua posizione è appesa ad un filo e anche una vittoria potrebbe

Juric: «Litigi pesanti nello spogliatoio, ma meglio così. Ultima spiaggia? Non ci penso, ora ripartiamo»

(ilmessaggero.it)

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Torino. La sua posizione è appesa ad un filo e anche una vittoria potrebbe non cambiare il suo destino. Ma il ...

Litigi, scontri e voglia di ripartire: Juric racconta lo spogliatoio della Roma

(msn.com)

Vigilia di campionato per la Roma di Ivan Juric. Dopo la pesante sconfitta esterna contro la Fiorentina, i giallorossi sono chiamati ad una reazione d'orgoglio nel match dell'Olimpico contro il Torino ...

Roma-Torino, chi salva Juric? Tra ammutinati, esclusi e scontenti la squadra non offre più garanzie

(ilmessaggero.it)

La domanda è d’obbligo: chi salva Juric dopo il disastro di Firenze? Chi è pronto, al di là delle parole, dei volti concentrati in allenamento, delle corse a favore ...

Juric-Mancini, pesante scontro negli spogliatoi: il club minaccia provvedimenti

(sportmediaset.mediaset.it)

Dopo la figuraccia di Firenze Ivan Juric è ancora sulla panchina della Roma. Nessun ribaltone, ma la tensione è più che mai alta in casa giallorossa. Anzi altissima, sin dall'intervallo del Franchi. N ...