Terzotemponapoli.com - Incocciati: “McTominay è un grande giocatore”

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Giuseppe, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli a “Maracanà”, trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio. Giornata particolare oggi, Maradona avrebbe compiuto 64 anni e l’ex Napoli ha voluto ricordarlo. Parole poi sul Napoli di Conte con focus su. Di seguito le parole disu Maradona: “Oggi è Natale per il popolo napoletano. Era un amico di tutti, non solo dei napoletani. Ciò che ha regalato a tutti gli sportivi del mondo è incredibile”.vede al momento il Napoli come favorita per la lotta Scudetto “Ha rigenerato tutto Conte, è il migliore in circolazione ed era preventivabile che facesse meglio dello scorso anno. Anzi, ha fatto molto di più, l’ambiente non era semplice per lavorare ma ha dimostrato che ha gli attributi per portare la squadra ai massimi vertici.