Il gas apre in forte calo ad Amsterdam -25%

Il gas apre in forte calo ad Amsterdam (-2,5%) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Avvio in forte calo per il gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf cedono il 2,46% a 41,82 euro al megawattora Quotidiano.net - Il gas apre in forte calo ad Amsterdam (-2,5%) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Avvio inper il gas sul mercato di. I future Ttf cedono il 2,46% a 41,82 euro al megawattora

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il gas apre in forte calo ad Amsterdam (-2,5%); Il gas apre in forte calo ad Amsterdam (-2,5%); Il gas apre in forte calo ad Amsterdam (-2,5%); Il gas apre in forte calo ad Amsterdam (-2,5%); I valori di Borsa italiana e spread oggi 30 ottobre 2024; Il gas apre in forte calo sul mercato Ttf di Amsterdam; Leggi >>>

Il gas apre in forte calo ad Amsterdam (-2,5%)

(ansa.it)

Avvio in forte calo per il gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf cedono il 2,46% a 41,82 euro al megawattora (ANSA). (ANSA) ...

Il gas apre in forte calo sul mercato Ttf di Amsterdam

(ansa.it)

Apertura in forte calo per il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. I contratti future sul mese di novembre cedono il 3,71% a 39,06 euro al MWh.

Il gas apre in forte calo sul mercato Ttf di Amsterdam

(headtopics.com)

Apertura in forte calo per il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. I contratti future sul mese di novembre cedono il 3,71% a 39,06 euro al MWh. (ANSA). (ANSA) Se hai scelto di non accettare i ...