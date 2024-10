Il cambiamento climatico sta mettendo a dura prova la salute globale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le minacce alla salute umana derivanti dal cambiamento climatico stanno crescendo a un ritmo allarmante, con 10 dei 15 principali indicatori di rischio che hanno raggiunto massimi storici. Questo allarme viene lanciato dall’ottavo rapporto “The Lancet Countdown on Health and Climate Change”, un’analisi finanziata da Wellcome e prodotta in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Elaborato da 122 esperti provenienti da 57 istituzioni accademiche e agenzie Onu, incluso il supporto della World Meteorological Organization (Wmo), il rapporto fornisce una visione globale e multidisciplinare della crisi. Il rapporto, pubblicato strategicamente in vista della Cop29, offre una analisi dettagliata delle connessioni tra cambiamenti climatici e salute umana. Quifinanza.it - Il cambiamento climatico sta mettendo a dura prova la salute globale Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le minacce allaumana derivanti dalstanno crescendo a un ritmo allarmante, con 10 dei 15 principali indicatori di rischio che hanno raggiunto massimi storici. Questo allarme viene lanciato dall’ottavo rapporto “The Lancet Countdown on Health and Climate Change”, un’analisi finanziata da Wellcome e prodotta in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Elaborato da 122 esperti provenienti da 57 istituzioni accademiche e agenzie Onu, incluso il supporto della World Meteorological Organization (Wmo), il rapporto fornisce una visionee multidisciplinare della crisi. Il rapporto, pubblicato strategicamente in vista della Cop29, offre una analisi dettagliata delle connessioni tra cambiamenti climatici eumana.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La salute globale è messa a dura prova a causa del cambiamento climatico; Il Ghiacciaio del Cervino si scioglie: cambia il confine tra Italia e Svizzera; Il cambiamento climatico sta mettendo a rischio i pini di Roma; Tra Fiji e Maldive, il legame tra clima e migrazioni; Il nuovo presidente dell’Assemblea generale Onu: Il cambiamento climatico sta devastando il pianeta e mettendo in pericolo innumerevoli vite e società ; La gestione delle emergenze idriche: prepararsi per i cambiamenti climatici; Leggi >>>

Il cambiamento climatico sta mettendo a dura prova la salute globale

(quifinanza.it)

Il rapporto “The Lancet Countdown” segnala un allarmante aumento delle minacce sanitarie legate al cambiamento climatico, evidenziando i picchi di 10 indicatori ...

Cambiamenti climatici: mai così forte l’impatto sulla salute globale

(repubblica.it)

L’allarme arriva dal nuovo “The Lancet Countdown on Health and Climate Change”, un rapporto realizzato da 122 esperti internazionali, appena pubblicato dalla ...

E' vero che il cambiamento climatico ha aumentato l'intensità delle tempeste del mese di ottobre in Italia e Francia?

(ansa.it)

Sì è vero. L'intensità delle tempeste verificatesi in Italia alle metà di ottobre era in passato molto rara (ANSA) ...

Studio, il cambiamento climatico colpisce più poveri e donne

(ansa.it)

Video cambiamento climatico Video cambiamento climatico

Lo studio, intitolato 'Cambiamenti climatici, impatti ed effetti inattesi: cause e conseguenze, El Alaa a Kairouan e Kalaat El Andalous all'Ariana, come esempi' è stato pensato per aumentare la consap ...