Linkiesta.it - I voti ai formaggi del supermercato (parte seconda)

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Giusto il tempo di smaltire i latticini della primadell’articolo e ci ritroviamo intorno a un tagliere pieno zeppo di– o presunti tali – prodotti dall’industria lattiero casearia per venderci quello che sembra più un servizio commestibile che l’illusione del casaro. Infatti, nella comunicazione di buonadeifatti per la grande distribuzione non si parla spesso di paesaggi agricoli e fattorie con mucche che sono sempre pulite manco vivessero nel salotto del Quirinale, ma di panini farciti, tavole apparecchiate con famiglie sempre uguali e, addirittura, di snack.