I Gagliardetti d’Italia | il Milan

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Idi un club lombardo: il“Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari” così diceva Herbert Kilpin, padre fondatore del, alla nascita della squadra. Tali colori compaiono nelle insegne dei rossoneri insieme allo stemma storico della città dio, retaggio del vessillo del Ducato dio con la croce rossa di S. Giorgio. Negli anni Trenta i, con la denominazioneF.C. e A.S., erano realizzati con strisce verticali rossonere.1932 1938anni ’50 Anni ’60 1963anni ’70 Negli anni Cinquanta, invece, entra in uso un vessillo rosso con un ancile ripartito in strisce rossonere e croce di S. Giorgio.