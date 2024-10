Guercino. L'era Ludovisi a Roma alle Scuderie del Quirinale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le Scuderie del Quirinale presentano "Guercino. L'era Ludovisi a Roma", una nuova grande esposizione, dal 31 ottobre 2024 al 26 gennaio 2025, a cura di Raffaella Morselli e Caterina Volpi (Sapienza, Università di Roma). Un progetto fondato sull’autorevolezza di un rigoroso impianto scientifico Romatoday.it - Guercino. L'era Ludovisi a Roma alle Scuderie del Quirinale Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ledelpresentano ". L'era", una nuova grande esposizione, dal 31 ottobre 2024 al 26 gennaio 2025, a cura di Raffaella Morselli e Caterina Volpi (Sapienza, Università di). Un progetto fondato sull’autorevolezza di un rigoroso impianto scientifico

Per Guercino ogni opera era una sfida. Cercava la perfezione in ogni riverbero di colori, guizzo degli occhi, gesto delle mani. Sfoggiava un fiuto per gli affari, con la sagacia di cogliere ...

ROMA (ITALPRESS) - ll Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato in anteprima la mostra “Guercino e i Ludovisi a Roma. Il trionfo della pittura”, allestita alle ...