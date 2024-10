Foggia: dopo l'addio di Capuano richiamato richiamato Brambilla, ma lui rifiuta e si dimette (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuovo capitolo nell`intricata vicenda che riguarda la panchina del Foggia: Massimo Brambilla non torna alla guida dei Satanelli. dopo l`addio di Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuovo capitolo nell`intricata vicenda che riguarda la panchina del: Massimonon torna alla guida dei Satanelli.l`di

Massimo Brambilla non torna a Foggia: il tecnico rifiuta l'incarico e si dimette

Il tecnico di Vimercate, convocato ieri in seguito alle dimissioni di Eziolino Capuano, ha deciso di rifiutare l'incarico e di riprendere la guida tecnica della squadra interrotta dopo l'esonero dello ...

Brambilla-Foggia, arrivate le dimissioni dell'ex Juve: cos'è successo

Dopo la sconfitta contro il Sorrento sono arrivate, inaspettate, le dimissioni di Capuano da allenatore del Foggia. Una scelta che è stata confermata anche dopo l'incontro con il presidente Canonico.

CALCIO Il Foggia prende contatti con Massimo Brambilla per un ritorno in panchina

L’ex tecnico della Juventus Next Gen, esonerato dal Foggia a settembre dopo la sconfitta contro il Giugliano per 2-1, potrebbe tornare ...

Foggia, è autogestione: Brambilla non torna, con il Cerignola in panchina il vice di Capuano

Contro il Cerignola, sulla panchina del Foggia ci sarà Cosimo Zangla. Il vice di Eziolino Capuano farà da traghettatore in arrivo del nuovo allenatore.