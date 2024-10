Davidemaggio.it - Endless Love via dal daytime

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fine della corsa nelper Nihan Sezin e Kemal Soydere, i protagonisti assoluti di. Proprio come accaduto in precedenza con Terra Amara, a novembre termineranno gli appuntamenti quotidiani su Canale 5 con la dizi turca. La travagliata storia d’amore di Nihan e Kemal, osteggiata dal perfido Emir Kozcuo?lu (Kaan Urganc?o?lu), continuerà ad andare in onda il giovedì sera in prime time e il sabato pomeriggio prima di Verissimo. Un escamotage utilizzato da Mediaset per ‘ritardare’ il gran finale della soap, che è sempre più vicino.Attualmente, Canale 5 è arrivata infatti al 55esimo episodio turco della serie, ragione per la quale mancano soltanto 19 puntate di circa 2 ore all’epilogo della storia. Proseguendo anche in, Kara Sevda – il titolo originale della produzione – avrebbe salutato il pubblico della rete ammiraglia entro gennaio 2025.