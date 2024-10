Emergenza idrica, 16 sindaci firmano una lettera per Aca: "Chiediamo un'assemblea straordinaria urgente" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono 16 i sindaci, tra cui 5 del Chietino, che hanno sottoscritto una lettera ad Aca, gestore del servizio idrico, per chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria dei soci con la massima urgenza. Tra i firmatari anche molti Comuni del Chietino."Auspico che siano invitati anche i Chietitoday.it - Emergenza idrica, 16 sindaci firmano una lettera per Aca: "Chiediamo un'assemblea straordinaria urgente" Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono 16 i, tra cui 5 del Chietino, che hanno sottoscritto unaad Aca, gestore del servizio idrico, per chiedere la convocazione di un'dei soci con la massima urgenza. Tra i firmatari anche molti Comuni del Chietino."Auspico che siano invitati anche i

Crisi idrica: da Grottaminarda a Nusco ad Eboli, si allarga la rete dei comitati

(corriereirpinia.it)

Continua incessante l'attività del Comitato civico "Uniamoci per l'acqua" che, nel fine settimana scorso ha incontrato, ad Avellino, alla Festa del Pd provinciale, l'europarlamentare dem Antonio Decar ...

Acqua razionata a Fornelli e Macchiagodena

(rainews.it)

La perdurante scarsità di piogge ha costretto i sindaci dei due paesi ad estendere i periodi di chiusura e a predisporre un monitoraggio delle sorgenti ...

Dissesto idrogeologico e emergenza idrica, l’appello dei sindaci a Piantedosi: situazione drammatica

(corriereirpinia.it)

L’emergenza idrica non è una cosa di questi giorni ma, si legge nel documento dei sindaci consegnato al ministro dell’Interno, è “un problema che si trascina da anni e che non trovare mai una ...

Emergenza idrica nel Barigadu, la Regione stanzia otto milioni di euro

(unionesarda.it)

Ieri, nell’aula consiliare del Comune di Neoneli il presidente di Egas, Fabio Albieri, ha infatti annunciato ai sindaci di Ardauli, Sorradile, Ula Tirso, Nughedu Santa Vittoria, Neoneli, Ortueri, Aust ...