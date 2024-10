Due cadaveri ripescati in poche ore nel fiume Adda (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Due corpi senza vita sono stati individuati nelle acque del fiume Adda mercoledì. Il primo rinvenimento è avvenuto all'altezza di Cornate d'Adda, in provincia di Monza e Brianza.Un secondo cadavere invece è stato rinvenuto poco più tardi, nella stessa giornata, a Paderno d'Adda, nel lecchese Milanotoday.it - Due cadaveri ripescati in poche ore nel fiume Adda Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Due corpi senza vita sono stati individuati nelle acque delmercoledì. Il primo rinvenimento è avvenuto all'altezza di Cornate d', in provincia di Monza e Brianza.Un secondo cadavere invece è stato rinvenuto poco più tardi, nella stessa giornata, a Paderno d', nel lecchese

Due cadaveri ripescati in poche ore nel fiume Adda

(milanotoday.it)

Due corpi senza vita sono stati individuati nelle acque del fiume Adda mercoledì. Il primo rinvenimento è avvenuto all'altezza di Cornate d'Adda, in provincia di Monza e Brianza.

