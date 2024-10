Lanazione.it - Crisi della moda,. Pierazzi (M5S):: "Bene ogni aiuto"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Apprezzabile. Adesso azioni concrete a sostegno di tutta la filiera". Tommaso, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, esprime soddisfazione per le misure messo in campo dal governo al fine di far fronte alladel compartoin Valdarno. Dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, infatti, arriveranno otto settimane di cassa integrazione in deroga nel 2024 per fronteggiare laoccupazionale dei lavoratori dipendenti di uno dei principali settori produttivivallata. Ma per l’esponente pentastellato non basta. "Qualunquemesso in campo - ha affermato - lo riteniamo apprezzabile per sostenere un comparto income quelloche in Valdarno tocca tante famiglie, quasi il 25% degli occupati totali.