Cosa unisce oggi le Gen X, Y e Z? A sorpresa pochi conflitti, molta voglia di stare insieme e curiosità (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono stati presentati i risultati della ricerca "Generazioni a confronto", condotta da AstraRicerche e commissionata da McDonald's per esplorare il legame tra le generazioni X, Y (Millennials) e Z in Italia. La ricerca è stata lanciata per celebrare il ritorno del Big Tasty, l'iconico panino Europa.today.it - Cosa unisce oggi le Gen X, Y e Z? A sorpresa pochi conflitti, molta voglia di stare insieme e curiosità Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono stati presentati i risultati della ricerca "Generazioni a confronto", condotta da AstraRicerche e commissionata da McDonald's per esplorare il legame tra le generazioni X, Y (Millennials) e Z in Italia. La ricerca è stata lanciata per celebrare il ritorno del Big Tasty, l'iconico panino

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:leX, Y e Z? A sorpresa pochi conflitti, molta voglia di stare insieme e curiosità; “Blastare”, “skippare”, non c’è solo lo slang:) le generazioni;X, Y e Z? A sorpresa pochi conflitti, voglia di stare insieme e curiosità. Il legame intergenerazionale che si rafforza a tavola; Kentucky Fried Chicken festeggia 10 anni in Italia superando i 100 ristoranti (che vuole raddoppiare entro tre anni); Preoccupazione Fnomceo per protesta generale. Anelli: "Governo intervenga e aumenti le risorse"; La Direttrice Generale dell'UNICEF Catherine Russell sia migliaia di bambini a Roma per promuovere la pace e i diritti dei bambini di tutto il mondo; Leggi >>>

“Blastare”, “skippare”, non c’è solo lo “slang”: cosa unisce (oggi) le generazioni

(rtl.it)

Etichette, valori, tempo libero, attitudini e gusti. Cosa mette in comune le Gen X, Y e Z? Lo svelano risultati di una ricerca ...

Gen Z: ragazze e ragazzi vanno a due velocità

(iodonna.it)

Hanno la stessa età, ma idee diverse i nati tra la fine degli anni '90 e i primi del Duemila. Le ragazze più progressiste e i ragazzi, più conservatori e tradizionalisti. Ma cosa li divide?

Gen Z stanca della solitudine, arrivano i «Matrimonio lavanda». Cosa sono e perché stanno spopolando

(leggo.it)

Oggi, per molti giovani, trovare un partner è diventato molto complicato, le famiglie sono lontane e il costo della vita è insostenibile. Per affrontare queste sfide, alcuni si ...

Gen Z: cosa si aspettano i giovani dal mondo del retail

(repubblica.it)

Il punto vendita fisico continua ad avere un ruolo cruciale. Ma ci sono grandi aspettative per quanto riguarda l’esperienza: il negozio deve far “respirare” ...