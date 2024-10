Cocaina a domicilio: pusher in manette (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In manette il ’delivery’ della Cocaina. La Polizia locale di Rimini ha arrestato un uomo di 34 anni sorpreso a effettuare consegne di droga a domicilio. Il sospettato, già noto alle forze dell’ordine e con un arresto precedente risalente al 2023 sempre per reati legati allo spaccio, era sotto controllo da settimane da parte della squadra di polizia giudiziaria, che ne monitorava i movimenti. Gli agenti avevano notato i suoi frequenti spostamenti verso uno stesso appartamento, non lontano dal centro città: almeno dodici passaggi documentati nel corso delle ultime settimane. E così l’altro pomeriggio gli agenti hanno deciso di intervenire durante una delle sue consegne, sorprendendolo proprio mentre stava per passare la sostanza stupefacente a un cliente. Alla vista delle divise, il 34enne ha tentato di fuggire, cercando di divincolarsi e colpendo con una gomitata uno degli agenti. Ilrestodelcarlino.it - Cocaina a domicilio: pusher in manette Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Inil ’delivery’ della. La Polizia locale di Rimini ha arrestato un uomo di 34 anni sorpreso a effettuare consegne di droga a. Il sospettato, già noto alle forze dell’ordine e con un arresto precedente risalente al 2023 sempre per reati legati allo spaccio, era sotto controllo da settimane da parte della squadra di polizia giudiziaria, che ne monitorava i movimenti. Gli agenti avevano notato i suoi frequenti spostamenti verso uno stesso appartamento, non lontano dal centro città: almeno dodici passaggi documentati nel corso delle ultime settimane. E così l’altro pomeriggio gli agenti hanno deciso di intervenire durante una delle sue consegne, sorprendendolo proprio mentre stava per passare la sostanza stupefacente a un cliente. Alla vista delle divise, il 34enne ha tentato di fuggire, cercando di divincolarsi e colpendo con una gomitata uno degli agenti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La consegna a domicilio della cocaina costa le manette al pusher; Spaccio di cocaina a domicilio, arrestati due pusher nel nolano; Lauro, cocaina a domicilio: arrestati due pusher in trasferta; Lauro, cocaina a domicilio: arrestati due pusher in trasferta; Droga consegnata a domicilio, pusher colto in flagrante aggredisce gli agenti; Il pusher in Tonale e le consegne a domicilio: in casa Mdma, cocaina e 43 grammi di 2Ct7; Leggi >>>

Spacciava cocaina a 80 euro a dose in mezza Verona, 45enne ai domiciliari

(veronaoggi.it)

Finisce agli arresti domiciliari un 45enne sorpreso a trafficare cocaina in mezza Verona, al prezzo di 80 euro la dose.

Pusher nolani presi mentre vendono cocaina

(msn.com)

Due pusher nolani presi a Domicella mentre vendevano cocaina. I loliziotti del Commissariato di Lauro hanno tratto in arresto un trentunenne ed ...

Droga consegnata a domicilio, pusher colto in flagrante aggredisce gli agenti

(altarimini.it)

Un 34enne è stato arrestato ieri (lunedì 28 ottobre) dalla Polizia Locale a Rimini, colto in flagrante mentre consegnava la droga a domicilio ai suoi acquirenti. Già noto alle forze dell’ordine e già ...

Spacciava fino a 400 dosi di cocaina a 80 euro l'una: 45enne arrestato dalla polizia. Smantellata la rete di spaccio nel centro città

(ilgazzettino.it)

VERONA - Il giro di spaccio smantellato grazie alla rete di indagini: nella serata di venerdì 25 ottobre, i poliziotti della Questura di Verona hanno arrestato un 45enne di origini ...