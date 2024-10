Apple e la privacy ai tempi dell’IA: con la crittografia omomorfica i server processano richieste che non possono leggere (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Con un documento sul portale destinato al Machine Learning Apple spiega come sta usando la crittografia omomorfica per fare richieste a server esterni senza che i server possano leggere il contenuto e i dati della richiesta. Dday.it - Apple e la privacy ai tempi dell’IA: con la crittografia omomorfica i server processano richieste che non possono leggere Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Con un documento sul portale destinato al Machine Learningspiega come sta usando laper fareesterni senza che ipossanoil contenuto e i dati della richiesta.

