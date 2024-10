Alluvione Emilia Romagna, niente soldi per la ricostruzione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il governo Meloni continua a rimandare lo stanziamento dei 4,5 miliardi di euro promessi all’Emilia-Romagna per la ricostruzione post-Alluvione. L’ennesimo rinvio è stato comunicato lunedì, nel corso di un incontro Alluvione Emilia Romagna, niente soldi per la ricostruzione il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Alluvione Emilia Romagna, niente soldi per la ricostruzione Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il governo Meloni continua a rimandare lo stanziamento dei 4,5 miliardi di euro promessi all’per lapost-. L’ennesimo rinvio è stato comunicato lunedì, nel corso di un incontroper lail manifesto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:soldi per la ricostruzione; EMERGENZAFONDI, LA MANOVRA DIMENTICA L’; Bologna - Milan rinviata per l'allerta meteo incampo neutro, la decisione definitiva;in, Traversara devastata da acqua e incuria: «In due estati non hanno fatto ...;, nel mirino il cantiere di via Riva Reno. Lepore: “Non c’entra”; L’di nuovo sott’acqua: in 18 mesi Regione e governo non hanno fatto!; Leggi >>>

Stato di emergenza per l’alluvione in Emilia Romagna: stanziati 15 milioni. Priolo: “Insufficienti”

(msn.com)

Deliberata la somma per gli interventi prioritari. Il ministro alla Protezione civile: “Risorse necessarie”. Il sindaco di Bologna Lepore ringrazia: “Bisogna agire insieme”. La presidente facente funz ...

Alluvione, in Emilia-Romagna ci sono ancora più di mille evacuati

(bolognatoday.it)

Il quadro delle conseguenze dell’ultima alluvione è in via di miglioramento. A dirlo è la Regione Emilia-Romagna, che in una nota scrive come gli evacuati siano in diminuzione. Al momento, le persone ...

Alluvione in Emilia-Romagna, ancora criticità nel Bolognese

(ansa.it)

Migliora la situazione meteo in Emilia-Romagna dopo le piogge che hanno interessato pressoché tutti i rilievi dell'area occidentale della regione anche se per domani resta allerta arancione sulla cost ...

Alluvione, in Emilia-Romagna gli sfollati restano 2.000: tutti gli aggiornamenti. Domani allerta arancione

(dire.it)

Fari puntati soprattutto sulle province di Parma e Reggio Emilia, oltre che nel ferrarese. E intanto sono attese nuove piogge: per domani l'allerta è arancione ...