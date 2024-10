Affitti brevi, disagio abitativo, caro vita in Toscana: l'allarme e le proposte Cgil-Federconsumatori-Sunia-Pf (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arezzo, 30 ottobre 2024 – Firenze si appresta ad ospitare il G7 sul turismo, l’ennesimo evento che ancora una volta rischia di concentrarsi unicamente sul marketing territoriale. Temiamo che i problemi resteranno fuori, insieme ai residenti agli studenti e ai lavoratori dei territori della città, che in quanto tali nessuno si perita di invitare, nemmeno come spettatori. Al massimo per loro si prevede qualche minuto di attenzione, ma in tavoli tenuti fuori dal G7, dove a rappresentarli sarà qualche associazione di categoria messa a confronto in posizione rigorosamente minoritaria rispetto alle controparti, nonostante la popolazione colpita delle esternalità negative create dall’industria del turismo sia ormai largamente maggioritaria rispetto a chi trae profitto. Lanazione.it - Affitti brevi, disagio abitativo, caro vita in Toscana: l'allarme e le proposte Cgil-Federconsumatori-Sunia-Pf Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arezzo, 30 ottobre 2024 – Firenze si appresta ad ospitare il G7 sul turismo, l’ennesimo evento che ancora una volta rischia di concentrarsi unicamente sul marketing territoriale. Temiamo che i problemi resteranno fuori, insieme ai residenti agli studenti e ai lavoratori dei territori della città, che in quanto tali nessuno si perita di inre, nemmeno come spettatori. Al massimo per loro si prevede qualche minuto di attenzione, ma in tavoli tenuti fuori dal G7, dove a rappresentarli sarà qualche associazione di categoria messa a confronto in posizione rigorosamente minoritaria rispetto alle controparti, nonostante la popolazione colpita delle esternalità negative create dall’industria del turismo sia ormai largamente maggioritaria rispetto a chi trae profitto.

