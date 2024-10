Liberoquotidiano.it - Yildiz, i 30 minuti da fenomeno con cui zittisce i critici: perché ora cambia tutto

(Di martedì 29 ottobre 2024) Diciannove anni, la 10 sulle spalle e la prima stagione da titolare, fino a prova contraria. Ovvero Inter-Juventus che inizia dalla panchina e può sembrare una bocciatura, invece Kenanentra e spacca la partita. Ha mezz'ora a disposizione ma la squadra è sotto di due reti e i nerazzurri sono nel momento migliore, stanno spingendo per trovare il gol che chiuderebbe una partita pazza. Ma, appunto, la partita è pazza, puòre in un amen. Basta capirlo e crederci.entra dimostrando di averlo capito benissimo. Un po'gliel'aveva pronosticata Thiago Motta, che proprio stavolta aveva rinunciato a lui dall'inizio, e un po'l'intelligenza è una dote sempre più importante in un calciatore, anche se da quassù tendiamo a dimenticarcene. Mancava il turco dell'Inter, allora il palcoscenico se lo prende il turco della Juventus,