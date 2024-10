Vittime del Covid: l’Ue riapre il caso. Accolto il ricorso dei parenti (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo l’archiviazione del Tribunale dei ministri di Brescia, che aveva ‘salvato’ l’ex premier Giuseppe Conte e l’ex ministro della Salute Roberto Speranza dall’accusa di presunta malagestione della prima ondata pandemica, i familiari delle Vittime del Covid 19 non si erano arresi. Un anno fa portarono la loro battaglia di giustizia in Europa e adesso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) arrivano buone notizie: il ricorso di oltre cinquanta parenti di Vittime di tutta Italia (in prevalenza bergamaschi e bresciani) ha passato il secondo vaglio di ammissibilità, la Cedu ha informato il Governo che ora dovrà rispondere ai quesiti della Corte sulle presunte mancanze. "Un risultato di portata storica - annunciano dall’associazione Sereniesempreuniti - Solo il 10% dei ricorsi giunge a questo traguardo". Ilgiorno.it - Vittime del Covid: l’Ue riapre il caso. Accolto il ricorso dei parenti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo l’archiviazione del Tribunale dei ministri di Brescia, che aveva ‘salvato’ l’ex premier Giuseppe Conte e l’ex ministro della Salute Roberto Speranza dall’accusa di presunta malagestione della prima ondata pandemica, i familiari delledel19 non si erano arresi. Un anno fa portarono la loro battaglia di giustizia in Europa e adesso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) arrivano buone notizie: ildi oltre cinquantadidi tutta Italia (in prevalenza bergamaschi e bresciani) ha passato il secondo vaglio di ammissibilità, la Cedu ha informato il Governo che ora dovrà rispondere ai quesiti della Corte sulle presunte mancanze. "Un risultato di portata storica - annunciano dall’associazione Sereniesempreuniti - Solo il 10% dei ricorsi giunge a questo traguardo".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’ex bestia di Satana Mario Maccione apre uno sportello di ascolto. L’ira dei parenti delle vittime : “È pericoloso e lucra sul nostro dolore”

(Repubblica.it)

All’epoca degli omicidi aveva 16 anni e venne soprannominato “Ferocity”. Oggi offre, dietro compenso, supporto virtuale ai suoi follower

L’ex bestia di Satana apre uno sportello di ascolto. I parenti delle vittime : “Assurdo”

(Thesocialpost.it)

Lo chiamavano “Ferocity, ed era il medium del gruppo, colui che sosteneva di poter contattare forze demoniache e soprannaturali. Mario Maccione, il più giovane tra i membri della setta nota come le Bestie di Satana, fu uno dei protagonisti di una ...

Parenti vittime Covid, loro dignità lesa anche da morti

(msn.com)

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Come comitato nazionale dei familiari delle vittime del Covid "perseguiamo la ricerca della verità per i nostri cari e per ridare loro quella dignità che a nostro ...

Covid, comitato vittime all'attacco: «Cartelle cliniche false e plasma negato all'ospedale: nessuna terapia». Il dossier sulla pandemia

(leggo.it)

Lo ha spiegato Eleonora Coletta del comitato vittime Covid Moscati di Taranto nonché vicepresidente del comitato nazionale di parenti delle vittime «Mio marito di 56 anni è morto, due giorni ...

L'ultimo oltraggio ai morti di Covid

(informazione.it)

Non c'è pace per le vittime del Covid. All'oltraggio di una giustizia incapace di ricostruire le responsabilità per la gestione fallimentare della pandemia si aggiunge anche l'infamia del ...

Commissione Covid, parenti vittime: “terrore dal Governo Conte”/ “Cartelle false e terapie mancate: visite…”

(ilsussidiario.net)

In generale a livello politico il Governo Conte viene contestato per aver alimentato «un clima di terrore», denunciano alcuni parenti e familiari delle vittime Covid. Ci sono vittime e vittime ...