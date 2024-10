Ilrestodelcarlino.it - Un pezzo di storia che se ne va, ‘La Romantica’ dice basta: “Dopo 50 anni, è tutto. Ma il locale rivivrà presto”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ferrara, 29 ottobre 2024 – La Romantica, da domani, vivrà solo nei ricordi di tutti i ferraresi. Non è la classicadi chi decide di abbassare la saracinesca. Anche perché quella porta, con la scritta che biondeggia sullo stipite, tornerà ad aprirsi. Però non si chiamerà più così. Andrea Cavallina ha deciso che,cinquant’di lavoro, il sipario poteva abbassarsi. Le note, di quel pianoforte incastonato fra tavoli e sedie dal gusto retrò, non suoneranno più. Non c’è solo malinconia, nelle parole dell’ex titolare. “È una decisione maturata già da qualche anno”, confida al Carlino. Resta, comunque, il fatto che se ne vada un custode della memoria ferrarese. “Mio figlio vive altrove e,quattrocon me, ha deciso di stabilirsi in Umbria. Si è fatto una famiglia e, sicuramente, dal mese prossimo lo raggiungo per qualche tempo”.