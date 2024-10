Isaechia.it - Temptation Island, Mirco Rossi svela cosa prova per Giulia Duranti e perché non pensa di aver sbagliato a iniziare una frequentazione con Alessia

(Di martedì 29 ottobre 2024) La partecipazione aha segnato un punto di svolta per la coppia formata da. I due, legati da una relazione di nove anni e conviventi da tre, avevano deciso di mettersi allanel programma televisivo condotto da Filippo Bisciglia per comprendere se fosse possibile riaccendere la scintilla ormai spenta.era stata la prima a rivolgersi al programma, raccontando la sua storia e le motivazioni della richiesta d’aiuto: Sono, ho 30 anni e sto conda nove, conviviamo da tre. Ho scritto io ada quando siamo venuti a casa nuova le cose sono cambiate, il rapporto si è spento, non mi sento più valorizzata e apprezzata.