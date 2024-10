Stellantis: Foti (FdI), 'attendiamo chiarimenti Elkann su disponibilità a riferire in Parlamento' (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott (Adnkronos) - "Riteniamo vergognoso e scandaloso ciò che emerge da fonti di stampa su John Elkann. A quanto si apprende, il Presidente di Stellantis non vorrebbe riferire in Parlamento sulla situazione aziendale. Ci chiediamo come sia possibile che il Parlamento sia ritenuto talmente d'ostacolo da evitare il confronto". Lo dice Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera. "Ci aspettiamo immediati chiarimenti e che la disponibilità annunciata al dialogo non resti solo verbale. Dopo tutto Elkann porta su di sé varie eredità tra le quali quella di una specialità che ha contraddistinto la Fiat negli anni, e cioè la straordinaria propensione a socializzare le perdite e a lasciare ai suoi azionisti gli utili. Non deve adombrarsi se con il centrodestra la musica cambia”, aggiunge. Liberoquotidiano.it - Stellantis: Foti (FdI), 'attendiamo chiarimenti Elkann su disponibilità a riferire in Parlamento' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott (Adnkronos) - "Riteniamo vergognoso e scandaloso ciò che emerge da fonti di stampa su John. A quanto si apprende, il Presidente dinon vorrebbeinsulla situazione aziendale. Ci chiediamo come sia possibile che ilsia ritenuto talmente d'ostacolo da evitare il confronto". Lo dice Tommaso, capogruppo di FdI alla Camera. "Ci aspettiamo immediatie che laannunciata al dialogo non resti solo verbale. Dopo tuttoporta su di sé varie eredità tra le quali quella di una specialità che ha contraddistinto la Fiat negli anni, e cioè la straordinaria propensione a socializzare le perdite e a lasciare ai suoi azionisti gli utili. Non deve adombrarsi se con il centrodestra la musica cambia”, aggiunge.

Stellantis: Foti (FdI), 'attendiamo chiarimenti Elkann su disponibilità a riferire in Parlamento'

Roma, 29 ott (Adnkronos) - "Riteniamo vergognoso e scandaloso ciò che emerge da fonti di stampa su John Elkann. A quanto si apprende, il Presidente di Stellantis non vorrebbe riferire in Parlamento su ...

Elkann non va in audizione sulla crisi Stellantis: “Ha detto tutto Tavares”. Fontana: “Scavalca il Parlamento”. FdI: “Vergognoso”

Il presidente di Stellantis, John Elkann, declina l’invito dei leader dell’opposizione a riferire in Parlamento sul futuro del gruppo in Italia dopo l’audizione insoddisfacente del ceo Carlos Tavares.

Stellantis: De Carlo(FdI), numeri preoccupanti e posizioni ambigue, serve chiarezza

11 ott - "Sono state tante le questioni che abbiamo sottoposto all'Ad di Stellantis" afferma il presidente della commissione Industria del Senato, Luca De Carlo (FdI) dopo l'audizione dell ...

Tavares (ceo Stellantis) in Senato, bocciatura bipartisan. De Carlo (FdI): posizioni ambigue. Calenda: solo chiacchiere

ceo di Stellantis. Una bocciatura pressoché bipartisan: da FdI (Secolo d'Italia) Se ne è parlato anche su altre testate Il suo intervento è insoddisfacente e deficitario dal punto di vista ...