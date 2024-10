Sostenibilità, Diamanti (Ing): “È fattore differenziante nell’offerta globale e in Italia” (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – “La Sostenibilità è uno dei fattori differenzianti dell'offerta di Ing a livello globale e a livello Italiano. In particolare, quello che facciamo è cercare di giocare un ruolo più sinergico possibile con gli altri attori dell'economia – aziende, consorzi, mondo delle istituzioni – in maniera tale da aiutare la transizione dei nostri clienti”. Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Laè uno dei fattori differenzianti dell'offerta di Ing a livelloe a livellono. In particolare, quello che facciamo è cercare di giocare un ruolo più sinergico possibile con gli altri attori dell'economia – aziende, consorzi, mondo delle istituzioni – in maniera tale da aiutare la transizione dei nostri clienti”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Melinda punta su innovazione e sostenibilità per rafforzare la sua presenza sul mercato globale

(Gaeta.it)

Facebook WhatsApp Twitter La strategia di Melinda si concentra su innovazione e sostenibilità, elementi chiave per incrementare la competitività dei suoi prodotti sia a livello locale che internazionale. Questo impegno mira non solo a ...

Dalla microgravità alla sostenibilità. Così la stazione spaziale di Axiom cambierà la ricerca globale

(Formiche.net)

Esplorare l’universo ci ha insegnato molte cose sul nostro posto e sulle nostre origini. La ricerca in microgravità sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) ci permette di condurre esperimenti che semplicemente non sono possibili sulla Terra. ...

Sostenibilità, Diamanti (Ing): "È fattore differenziante nell'offerta globale e in Italia"

(msn.com)

Così lo Head of Wholesale Banking Ing Italia, intervenuto oggi all'evento Adnkronos Q&A ‘Transizione green, investimenti e strategie’, al Palazzo dell’Informazione di Roma ...

Diamanti: aspetti scientifici, storici e culturali

(catania.liveuniversity.it)

I diamanti attirano da secoli l'attenzione delle persone per la loro bellezza, rarità e significato simbolico.

Mercati esteri, la sostenibilità fattore decisivo

(msn.com)

I criteri Esg sono diventati ormai un fattore di competitività per le ... hanno bisogno di soluzioni per applicare la sostenibilità nelle scelte strategiche per creare valore e noi le aiutiamo ...

La produzione di diamanti è davvero in crisi?

(we-wealth.com)

Meno richiesta. Ma non solo: la più recente analisi di Rapaport fotografa le attuali dinamiche del mercato dei diamanti. Saprà il controllo dell’offerta ingolosire una domanda stagnante?