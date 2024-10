Sinner si ritira da Parigi Bercy: ecco perché (Di martedì 29 ottobre 2024) Parigi, 29 ottobre 2024 – Jannik Sinner si ritira dal Masters 1000 di Parigi Bercy. A causa di un virus intestinale, il numero 1 del mondo è costretto a dare forfait: al suo posto entra in tabellone come lucky loser Arthur Cazaux. Notizia in aggiornamento Sport.quotidiano.net - Sinner si ritira da Parigi Bercy: ecco perché Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Janniksidal Masters 1000 di. A causa di un virus intestinale, il numero 1 del mondo è costretto a dare forfait: al suo posto entra in tabellone come lucky loser Arthur Cazaux. Notizia in aggiornamento

