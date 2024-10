Sicurezza, da gennaio il nuovo nucleo di polizia locale «appiedato» con sede ai Propilei (Di martedì 29 ottobre 2024) LA NOVITA’. Gli agenti, che verranno selezionati e formati tra novembre e dicembre, presidieranno le aree più sensibili del centro città, inferfacciandosi con residenti e commercianti. La sindaca Carnevali: «Una presenza costante e visibile». Ecodibergamo.it - Sicurezza, da gennaio il nuovo nucleo di polizia locale «appiedato» con sede ai Propilei Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di martedì 29 ottobre 2024) LA NOVITA’. Gli agenti, che verranno selezionati e formati tra novembre e dicembre, presidieranno le aree più sensibili del centro città, inferfacciandosi con residenti e commercianti. La sindaca Carnevali: «Una presenza costante e visibile».

Sicurezza, da gennaio il nuovo nucleo di polizia locale «appiedato» con sede ai Propilei

(ecodibergamo.it)

LA NOVITA’. Gli agenti, che verranno selezionati e formati tra novembre e dicembre, presidieranno le aree più sensibili del centro città, inferfacciandosi con residenti e commercianti. La sindaca ...

